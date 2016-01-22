

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha yakınlarında Filistinlilere ait bin 545 dönümlük tarım arazisine el koyma kararı almasını şiddetle kınıyoruz."Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisine el koyma kararını şiddetle kınadığını açıkladı.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha yakınlarında Filistinlilere ait bin 545 dönümlük tarım arazisine el koyma kararı almasını şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu tür yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuk bakımından geçersiz olup, hiçbir şekilde kabul görmeyecektir."







İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Moşe Yalon'un, Batı Şeria'daki Eriha kenti yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinin genişletilmesi amacıyla Filistinlilere ait bin 540 dönümlük araziye el konulmasını onayladığı bildirilmişti.