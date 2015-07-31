

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Ülkemizin Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelesine verdiği destek ortadadır. İki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinden de güç alan bu konudaki irademiz Iraklı yetkililerce de bilinmektedir. Hal böyleyken, ülkemizin maruz kaldığı terör saldırılarına karşı uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde attığı adımlar ve bu kapsamda Irak sınırları içinde bulunan PKK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında Irak Hükümeti'nin takındığı olumsuz tutum hayal kırıklığı yaratmıştır.







Irak Hükümeti her ne kadar Irak topraklarından Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeme taahhüdünü vurgulasa da, bunun gereğinin yerine getirilemediği ve Irak topraklarında çok sayıda silahlı PKK militanının yıllardır barınmaya devam ettiği aşikardır. Bu taahhüdü uygulayamayan, topraklarının üçte biri bir terör örgütünün kontrolünde olan ve sınırlarını kontrol altında tutma imkanı bulunmayanların, ülkemizin, vatandaşları ve güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemler gerçekleştiren PKK terör örgütüyle mücadelesine karşı tavır sergilemelerini anlamak da kabul etmek de mümkün değildir."