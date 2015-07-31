O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN IRAK AÇIKLAMASI


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN IRAK AÇIKLAMASI
Tarih : 31 Temmuz 2015, 16:27
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak Açıklaması(9/10)10


Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Ülkemizin Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelesine verdiği destek ortadadır. İki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinden de güç alan bu konudaki irademiz Iraklı yetkililerce de bilinmektedir. Hal böyleyken, ülkemizin maruz kaldığı terör saldırılarına karşı uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde attığı adımlar ve bu kapsamda Irak sınırları içinde bulunan PKK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında Irak Hükümeti'nin takındığı olumsuz tutum hayal kırıklığı yaratmıştır.



Irak Hükümeti her ne kadar Irak topraklarından Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeme taahhüdünü vurgulasa da, bunun gereğinin yerine getirilemediği ve Irak topraklarında çok sayıda silahlı PKK militanının yıllardır barınmaya devam ettiği aşikardır. Bu taahhüdü uygulayamayan, topraklarının üçte biri bir terör örgütünün kontrolünde olan ve sınırlarını kontrol altında tutma imkanı bulunmayanların, ülkemizin, vatandaşları ve güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemler gerçekleştiren PKK terör örgütüyle mücadelesine karşı tavır sergilemelerini anlamak da kabul etmek de mümkün değildir."








Etiketler: Dışişleri  Bakanlığı  Ndan  Irak  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER