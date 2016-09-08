Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

dışişleri bakanlığı'ndan deutsche welle açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DEUTSCHE WELLE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Alman televizyon kanalı Deutsche Welle'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yapılan röportaj sonrası kayıtlarına el konulduğu iddiasına yönelik, “Burada, Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung', başka bir deyişle ‘yetkilendirme'...

Tarih : 08 Eylül 2016, 11:24
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Deutsche Welle Açıklaması(9/10)8


Bakan Kılıç'ın da bu bilinç çerçevesinde röportajı gerçekleştirdiğini ifade eden Bilgiç, “Burada, Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung', başka bir deyişle ‘yetkilendirme' ilkesinin Bakan Kılıç tarafından kullanılması söz konusudur. Mülakatı gerçekleştiren kişinin tarafsızlığını kaybetmesi ve ithamlarda bulunması üzerine Bakan Kılıç mülakata ilişkin yetki vermeme kararı aldı. Kılıç, bu bağlamda ilkesel hakkını kullandı.” diye konuştu.



Bilgiç, ortaya atılan "kanalın kayıtlarına el konulduğu ve zor kullanıldığı"na dair iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.








Etiketler: Dışişleri  Bakanlığı  Ndan  Deutsche  Welle  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER