Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Alman televizyon kanalı Deutsche Welle'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yapılan röportaj sonrası kayıtlarına el konulduğu iddiasına yönelik, “Burada, Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung', başka bir deyişle ‘yetkilendirme'...



Bakan Kılıç'ın da bu bilinç çerçevesinde röportajı gerçekleştirdiğini ifade eden Bilgiç, “Burada, Alman medyası tarafından uygulanan ‘Autorisierung', başka bir deyişle ‘yetkilendirme' ilkesinin Bakan Kılıç tarafından kullanılması söz konusudur. Mülakatı gerçekleştiren kişinin tarafsızlığını kaybetmesi ve ithamlarda bulunması üzerine Bakan Kılıç mülakata ilişkin yetki vermeme kararı aldı. Kılıç, bu bağlamda ilkesel hakkını kullandı.” diye konuştu.



Bilgiç, ortaya atılan "kanalın kayıtlarına el konulduğu ve zor kullanıldığı"na dair iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.