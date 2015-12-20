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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tarih : 20 Aralık 2015, 10:35
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama(7/10)9


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak tarafının hassasiyetini dikkate aldığını, Musul'daki koruma kuvvetlerinin intikali için başlayan sürecin devam ettirileceğini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"DAEŞ'a karşı küresel koalisyonun kararlı bir üyesi olarak Türkiye, DAEŞ terör örgütünü bertaraf etmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik müşterek çabaların daha yakın eşgüdümünü sağlamak için Irak'la işbirliğini sürdürmeye hazırdır. Türkiye Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini teyit etmekte ve Kuzey Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadele eden Irak kuvvetleri için yürütülen eğitim faaliyetlerini desteklemek için yakın zamanda bölgeye intikal eden koruma güçleri konusunda Irak Hükümeti ile bir iletişimsizlik yaşandığını teslim etmektedir. Türkiye, Irak tarafının hassasiyetini dikkate alarak ve DAEŞ'le mücadelenin gerektirdikleriyle uyumlu olacak şekilde, mevcut iletişim kopukluğunun kaynağını teşkil eden koruma kuvvetlerinin Musul vilayetinden intikali için başlayan süreci devam ettirecektir. DAEŞ'e karşı mücadeleye askeri katkılarını Irak Hükümeti ile eşgüdümlemeyi sürdürecek olan Türkiye, 'DAEŞ'e Karşı Küresel Koalisyon'la işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını bu vesileyle bir kere daha teyit etmektedir."








Etiketler: Dışişleri  Bakanlığı  Ndan  Açıklama    haber

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