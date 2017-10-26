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Dışişleri Bakanlığı ve TSK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 191 Gözaltı Kararı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE TSK ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU: 191 GÖZALTI KARARI

Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarına ve TSK'nın muvazzaf askerlerine, İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 121 bakanlık çalışanı ve 70 asker için gözaltı kararı var.

Tarih : 26 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı Ve Tsk Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 191 Gözaltı Kararı(7/10)3

Ankara merkezli 30 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında eski Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Konya merkezli 31 ilde başlatılan operasyonda ise 70 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıakrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ESKİ ÇALIŞANLARI İÇİN SORUŞTURMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 121 eski Dışişleri Bakanlığı personelinin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli 121 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonların 30 ilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.

70 MUVAZZAF ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği 70 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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