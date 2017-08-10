DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NATO HEYETİ KONYA'YA 8 EYLÜL'DE GELECEK
Dışişleri Bakanlığı Alman vekillerin de içinde bulunduğu NATO heyetinin 8 Eylül'de Konya'ya geleceğini duyurdu. Bakanlık, ziyaretin kapsamı ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü de ifade etti.
"NATO HEYETİ 8 EYLÜL'DE GELECEK"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman Parlamenter Heyetinin Konya Üssü'ndeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini ziyareti hakkında konuştu.
Müftüoğlu şunları söyledi:
"Alman parlamenterlerin Konya Üssündeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaretiyle ilgili olarak, NATO Sözcü Vekilince ifade edildiği üzere, NATO Genel Sekreteri, her iki Bakanla yaptığı danışmalar ışığında, ziyaretin gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı katkı sağlamaktadır. Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmeler NATO'da devam etmektedir. Türkiye, tüm NATO harekâtlarının ve misyonlarının başarıyla icrasına yönelik kapsamlı katkılarını sürdürmektedir. Alman parlamenterlerin bir NATO heyeti içinde Konya'daki AWACS Misyonunda görevli Alman askerleri ziyareti konusundaki yaklaşımımız da bu geri planda belirlenmiştir."
Kaynak: haberinburada
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