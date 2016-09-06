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DIŞİŞLERİ BAKANLARI SURİYE'DEKİ GELİŞMELER İÇİN TOPLANIYOR


DIŞİŞLERİ BAKANLARI SURİYE'DEKİ GELİŞMELER İÇİN TOPLANIYOR
Tarih : 06 Eylül 2016, 13:07
Puan Ver : Dışişleri Bakanları Suriye'deki Gelişmeler İçin Toplanıyor(6/10)4


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacak.Toplantıya, Türkiye'nin yanısıra Fransa, ABD, S.Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya ve AB de davetli. Toplantıda, Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin Bakanlar düzeyinde ele alınması öngörülüyor.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacak. Sözkonusu toplantıda Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Koordinatörü Riyad Hicab Suriye'de siyasi geçişe ilişkin vizyonunu sunacak. Toplantıya, Türkiye'nin yanısıra Fransa, ABD, S.Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya ve AB de davetli. Toplantıda, Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin Bakanlar düzeyinde ele alınması öngörülüyor.








Etiketler: Dışişleri  Bakanları  Suriye  Deki  Gelişmeler  İçin  Toplanıyor    haber

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