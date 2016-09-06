

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacak.Toplantıya, Türkiye'nin yanısıra Fransa, ABD, S.Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya ve AB de davetli. Toplantıda, Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin Bakanlar düzeyinde ele alınması öngörülüyor.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacak. Sözkonusu toplantıda Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Koordinatörü Riyad Hicab Suriye'de siyasi geçişe ilişkin vizyonunu sunacak. Toplantıya, Türkiye'nin yanısıra Fransa, ABD, S.Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya ve AB de davetli. Toplantıda, Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin Bakanlar düzeyinde ele alınması öngörülüyor.