O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ


DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ
Tarih : 29 Ağustos 2016, 14:07
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sert Çıkış(0/10)


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündeme dair bir çok açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Hollanda'nın içişlerine karışıldığı iddiasına sert bir yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken bu Türkiye'nin iç siyasetine karışmak olmuyor mu? Ancak Avrupa'daki Türklerle ilgili bir görüş bildirdiğinde iç siyasete karışmak oluyor. Böyle saçma anlayış olamaz, bu çifte standarttır" dedi.








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Mevlüt  Çavuşoğlu  Ndan  Sert  Çıkış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER