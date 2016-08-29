

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündeme dair bir çok açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Hollanda'nın içişlerine karışıldığı iddiasına sert bir yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken bu Türkiye'nin iç siyasetine karışmak olmuyor mu? Ancak Avrupa'daki Türklerle ilgili bir görüş bildirdiğinde iç siyasete karışmak oluyor. Böyle saçma anlayış olamaz, bu çifte standarttır" dedi.