DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, İRAN'DA
ırat kalkanı operasyonuna Türk askerlerinin hava saldırısı sonucu şehit edilmesinin ardından bölgede diplomasi trafiği hızlandı.
İran dışişleri mesaiye Türk Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sürpriz ziyareti ile başladı.
Çavuşoğlu, Tahran'daki ilk durağı İran Dışişleri bakanlığında İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile biraraya geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tahran'daki ikinci durağı Cumhurbaşkanlığı oldu.
kaynak:ulusalkanal
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