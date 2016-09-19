

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 71. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Eliot Engel ile görüşmeler yaptı.







Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a gelen Çavuşoğlu pazar günü resmi temaslarına başladı.







Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, 71. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Engel ile görüştü.