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dışişleri bakanı çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 71. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide...

Tarih : 19 Eylül 2016, 09:28
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Diplomasi Trafiği(7/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa  Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 71. Dönem BM  Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson,  BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı  Espen Barth Eide, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak,  Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi  Eliot Engel ile görüşmeler yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne  katılmak için New York'a gelen Çavuşoğlu pazar günü resmi temaslarına başladı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avrupa  Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, 71. Dönem BM Genel  Kurulu Başkanı Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, AB  Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri  Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Engel ile görüştü.








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Nun  Diplomasi  Trafiği    haber

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