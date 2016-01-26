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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KERRY'YE SURİYE TELEFONU


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KERRY'YE SURİYE TELEFONU
Tarih : 26 Ocak 2016, 15:49
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kerry'ye Suriye Telefonu(7/10)9


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) kış oturumu kapsamında temaslarda bulunmak üzere Strasbourg'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik telefon görüşmeleri yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile telefonda görüştü.



Edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Suriye'deki son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın açıkladığı 29 Ocak tarihinde Cenevre'de BM gözetiminde rejim ve muhalefet arasında başlatılması öngörülen müzakereler ve müzakerelere davet hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile pazar günü de telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yine aynı gün Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile de telefon görüşmesi yapmıştı.








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Ndan  Kerry  Ye  Suriye  Telefonu    haber

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