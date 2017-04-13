DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ 'VİZE' AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır" dedi.
kaynak:sabah
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