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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ ALMANYA AÇIKLAMASI


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ ALMANYA AÇIKLAMASI
Tarih : 09 Mart 2017, 13:19
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Flaş Almanya Açıklaması(9/10)8


Almanya ile son dönemde yaşananlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Biz Alman hükümetine Nazisiniz demedik. Uygulama o dönemi hatırlatıyor" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her şart bizim için zor derse' bu cumartesi giderim." dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin medya temsilcileri ve köşe yazarlarına bilgilendirmede bulundu.



Almanya ile son dönemde yaşananlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Biz Alman hükümetine Nazisiniz demedik. Uygulama o dönemi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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