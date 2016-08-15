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dışişleri bakanı çavuşoğlu'ndan chp ve mhp'ye ziyaret

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN CHP VE MHP'YE ZİYARET

Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 13:00'te CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.Çavuşoğlu ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ancak bu görüşmenin saati henüz açıklanmadı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 12:10
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Chp Ve Mhp'ye Ziyaret(0/10)


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çavuşoğlu  ve Elitaş ile saat 13.00'te parti genel merkezinde görüşeceği belirtildi.



Çavuşoğlu ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ancak bu görüşmenin saati henüz açıklanmadı.








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