Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 13:00'te CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.Çavuşoğlu ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ancak bu görüşmenin saati henüz açıklanmadı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çavuşoğlu ve Elitaş ile saat 13.00'te parti genel merkezinde görüşeceği belirtildi.







Çavuşoğlu ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ancak bu görüşmenin saati henüz açıklanmadı.