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dışişleri bakanı çavuşoğlu'dan israil görüşmelerine ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'DAN İSRAİL GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik görüşmelerde "Hamas" şartının olmadığını söyledi ve ekledi: Hamas ile temasımız devam edecek.

Tarih : 22 Haziran 2016, 13:11
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İsrail Görüşmelerine İlişkin Açıklama(8/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.



Görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelere değindi.



"İki şartın yerine getirilmesiyle ilgili olarak Türkiye-İsrail arasındaki görüşmeler devam edecektir" diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Bizim şartlarımız sadedir. Bu şartların İsrail tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar yerine getirildiği zaman büyükelçimizi gönderir ve gerekli adımları atarız. Gazze üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor.



Burada yaşayan kardeşlerimiz son derece zor şartlar altında yaşıyor. Bunların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. İnsani yardımlarının engelsiz bir şekile Gazze ve Filistin'e ulaştırılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde anlaşmaya varılır mı varılmaz mı? Bu İsrail'in atacağı adımlara bağlı. Bizim şartlarımız karmaşık değil.



Diğer taraftan Hamas ile ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Hamas ile olan temasımız gizli saklı değil. Hamas olmadan kalıcı bir barış olmayacağını İsrail de kabulleniyor.



Bundan sonra Hamas'a gerek El Fetih ile birlikte Filistin'de birlik ve beraberliğin devam etmesi açısından gerek Ortadoğu'daki barış sürecine katkı sağlamak açısından temasımız devam edecektir. İlişkilerin normalleşmesi sürecinde Hamas diye bir şart yoktur. Olamaz da zaten."



"GECİKMENİN SEBEBİ RUMLAR"



Kıbrıs'taki müzakere sürecine de değinen Çavuşoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:



"Parametreler bellidir. Siyasi eşitlik ve kalıcı adil bir çözüm istiyoruz. BM Genel Sekreteri'nin iki liderle bir araya gelmesi normaldir. Gecikmenin sorumlusu Rum Kesimi'dir. Seçimler ve diğer sebeplerden dolayı. Sürecin artık hızlanması gerekiyor çözüm isteniyorsa. Her şeyden önce Kıbrıs etrafındaki gaz ve petrol rezervlerinde KKTC'nin de hakları olduğunu unutmamak gerekiyor. Nereye harcanacağına birlikte karar vermek gerekiyor. Elde edilecek gelirin çözümün maliyetine harcanması normaldir. Burada sadece Rumların değil Türk kesiminin de hakkı olduğunu kabul etmek gerekiyor."








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Dan  İsrail  Görüşmelerine  İlişkin  Açıklama    haber

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