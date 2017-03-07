Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var, diğer bakanların da öyle.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var, diğer bakanların da öyle. Türkiye'deki bir referandum da, komşu ülkelerin, dost ülkelerin, dost bildiğimiz ülkelerin, bu kadar açık taraf tutması ve kabul edilemez uygulamalar yapması, bana göre utanılacak bir şeydir."







kaynak:haberler