DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var, diğer bakanların da öyle.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var, diğer bakanların da öyle. Türkiye'deki bir referandum da, komşu ülkelerin, dost ülkelerin, dost bildiğimiz ülkelerin, bu kadar açık taraf tutması ve kabul edilemez uygulamalar yapması, bana göre utanılacak bir şeydir."
kaynak:haberler
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