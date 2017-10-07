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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞI TİLLERSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ!


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
Tarih : 07 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞME TALEBİ TİLLERSON'DAN GELDİ

Görüşmede ABD konsolosluk çalışanının tutuklanması, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşme Tillerson'un talebiyle gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Mevkidaşı  Tillerson  İle  Telefonda  Görüştü    haber

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