DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, MEVKİDAŞI TİLLERSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞME TALEBİ TİLLERSON'DAN GELDİ
Görüşmede ABD konsolosluk çalışanının tutuklanması, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşme Tillerson'un talebiyle gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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