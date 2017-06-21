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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU JAPONYA'DA


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU JAPONYA'DA
Tarih : 21 Haziran 2017, 11:43
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da(5/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ve Tokyo Camisi'ni ziyaret etti.



Türkiye'den Japonya'ya 14 yıl aradan sonra ilk Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan resmi ziyaret çerçevesinde ülkenin başkenti Tokyo'da bulunan Çavuşoğlu, buradaki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.



Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden Çavuşoğlu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Tokyo Camisi'ne geçen Dışişleri Bakanı burada, bölgedeki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluşarak bir süre sohbet etti.



Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Japon mevkidaşı Fumio Kishida ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko'yla da bir araya gelecek Çavuşoğlu'nun yarın Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edilmesi bekleniyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Japonya  Da    haber

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