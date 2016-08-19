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dışişleri bakanı çavuşoğlu, hindistan'da

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, HİNDİSTAN'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de krizin derinleşerek çözülemez hale geldiğini ve bu nedenle çabaları artırmak gerektiğini belirterek, "Dün gelirken Tahran'a uğramamızın sebebi de buydu.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 15:18
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de krizin derinleşerek çözülemez hale geldiğini ve bu nedenle çabaları artırmak gerektiğini belirterek, "Dün gelirken Tahran'a uğramamızın sebebi de buydu. Bu konuda tekrar görüş alışverişinde bulunduk. Son derece faydalı bir durak oldu." dedi.








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Hindistan  Da    haber

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