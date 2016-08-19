DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, HİNDİSTAN'DA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de krizin derinleşerek çözülemez hale geldiğini ve bu nedenle çabaları artırmak gerektiğini belirterek, "Dün gelirken Tahran'a uğramamızın sebebi de buydu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de krizin derinleşerek çözülemez hale geldiğini ve bu nedenle çabaları artırmak gerektiğini belirterek, "Dün gelirken Tahran'a uğramamızın sebebi de buydu. Bu konuda tekrar görüş alışverişinde bulunduk. Son derece faydalı bir durak oldu." dedi.
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