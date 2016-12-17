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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: AKITTIKLARI KANDA BOĞULACAKLAR


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: AKITTIKLARI KANDA BOĞULACAKLAR
Tarih : 17 Aralık 2016, 13:19
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Akıttıkları Kanda Boğulacaklar(5/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili, "Huzurumuza kast eden kalleşler, bilsinler ki akıttıkları kanda boğulacaklar. Alçaklar, kurdukları kahpe tuzakta yerle yeksan olacak." değerlendirmelerinde bulundu.



Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar... Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, mesajında İstiklal Marşı'nın şu dizelerini paylaştı:



"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.



Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!"



 



kaynak:AA








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Akıttıkları  Kanda  Boğulacaklar    haber

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