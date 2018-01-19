Dolar Haftanın Son Gününe Sakin Başladı
Türkiye'de İlk! Bayern Münih Maçını Kadın Spiker Anlatacak
Samsunspor'un 29 Yıllık Acısı Unutulmadı
İtalyan Basını, Ünlü Hoca Mourinho'ya, Kavgalı Olduğu Conte'nin Formasını İmzalattı
'dişi İbo' İbrahim Tatlıses'i Hüngür Hüngür Ağlattı
Efsane Futbolcunun Oğlu, Avrupa'nın En Kötü Takımına İmza Attı
Kanal İstanbul, Katarlıların İştahını Kabarttı! Yatırıma Geliyorlar
İşte Trabzonspor'un Kadrosuna Kattığı Yıldız Futbolcunun Maliyeti
İşte Merkez Bankasının Kararı! Faizlerde Değişikliğe Gitmedi
Ön Ödemeli Konut Satışlarında Bina Tamamlama Sigortası Devreye Girdi
Karar Çıktı! Adnan Oktar, 2 Kediciğine 6 Ay Yaklaşamayacak
Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel: Slimani Başka Kulüplerde Süre Alabilir
Avusturyalı Kripto Para Madencisi, Londra Borsasında Halka Açılacak
Mauricio Isla: Fenerbahçe'nin Juventus'tan Kalır Bir Yanı Yok
Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu
Gümrük Bakanlığı, 11 Saadet Zinciri Firması Hakkında Soruşturma Başlattı
Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Semih Şentürk İsyan Etti
Fatih Terim, Şehit Polis Fethi Sekin'in Çocuklarına Forma Hediye Etti
Aşk Sarhoşu Alişan'ın En Büyük Korkusu!
Afyonkarahisar'ın Bir Asır Önceki Hali Maketleştirildi

'Dişi İbo' İbrahim Tatlıses'i Hüngür Hüngür Ağlattı

'DİŞİ İBO' İBRAHİM TATLISES'İ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI

'Dişi İbo' lakaplı Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova, İbrahim Tatlıses'in restoranına gitti. Tatlıses, Dişi İbo'nun söylediği şarkı karşısında hüngür hüngür ağladı.

Tarih : 19 Ocak 2018, 09:10
Puan Ver : 'dişi İbo' İbrahim Tatlıses'i Hüngür Hüngür Ağlattı(9/10)5

İbrahim Tatlıses 'dişi İbo' olarak anılan Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova'nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"BEN SENİN MUTLU OLMAN İÇİN BURADAYIM"

İbrahim Tatlıses'e şarkı söyleyen Zenfira İbrahimova, Tatlıses'in ağladığını görünce "Ben senin mutlu olman için buradayım." dedi.

O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

34 yaşındaki İbrahimova, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Dönemin O Ses Türkiye jürisi, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Athena grubundan Gökhan-Hakan kardeşlerdi. Zenfira İbrahimova, Ebru Gündeş dışında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı ve Gökhan-Hakan kardeşlerin ekibini seçmişti.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Dişi  İbo    İbrahim  Tatlıses  İ  Hüngür  Hüngür  Ağlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER