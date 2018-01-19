'DİŞİ İBO' İBRAHİM TATLISES'İ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI
'Dişi İbo' lakaplı Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova, İbrahim Tatlıses'in restoranına gitti. Tatlıses, Dişi İbo'nun söylediği şarkı karşısında hüngür hüngür ağladı.
İbrahim Tatlıses 'dişi İbo' olarak anılan Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova'nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı.
"BEN SENİN MUTLU OLMAN İÇİN BURADAYIM"
İbrahim Tatlıses'e şarkı söyleyen Zenfira İbrahimova, Tatlıses'in ağladığını görünce "Ben senin mutlu olman için buradayım." dedi.
O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI
34 yaşındaki İbrahimova, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Dönemin O Ses Türkiye jürisi, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Athena grubundan Gökhan-Hakan kardeşlerdi. Zenfira İbrahimova, Ebru Gündeş dışında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı ve Gökhan-Hakan kardeşlerin ekibini seçmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Dolar Haftanın Son Gününe Sakin Başladı
- Kanal İstanbul, Katarlıların İştahını Kabarttı! Yatırıma Geliyorlar
- İşte Merkez Bankasının Kararı! Faizlerde Değişikliğe Gitmedi
- Ön Ödemeli Konut Satışlarında Bina Tamamlama Sigortası Devreye Girdi
- Avusturyalı Kripto Para Madencisi, Londra Borsasında Halka Açılacak
SPOR HABERLERİ
- Türkiye'de İlk! Bayern Münih Maçını Kadın Spiker Anlatacak
- Samsunspor'un 29 Yıllık Acısı Unutulmadı
- İtalyan Basını, Ünlü Hoca Mourinho'ya, Kavgalı Olduğu Conte'nin Formasını İmzalattı
- Efsane Futbolcunun Oğlu, Avrupa'nın En Kötü Takımına İmza Attı
- İşte Trabzonspor'un Kadrosuna Kattığı Yıldız Futbolcunun Maliyeti
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar