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dişçiye gitti ‘hafızası çekildi'

DİŞÇİYE GİTTİ ‘HAFIZASI ÇEKİLDİ'

İngiliz ordusunda görevli bir askerin 14 Mart 2005'te yaptığı diş hekimi ziyareti, hayatını ‘tümden' değiştirdi.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:29
Puan Ver : Dişçiye Gitti ‘Hafızası Çekildi'(10/10)7


Rutin analog çizgi tedavisi bulan ismi açıklanmayan İngiliz asker, o günden bu yana ileriye çevrik akıl kaybı yaşıyor ve değme sabah, 14 Mart 2005 gününe uyandığını sanıyor. Adı ‘WO' namına sunulan asker, dernekevi duyum yitimi ile çizgi tedavisi meydana getirilen diş hekimi koltuğundan kalktığından beri, 90 dakikadan elan çarliston hafıza oluşturamıyor ve değme sabahleyin o uğursuz güne uyandığını sanıyor.



GÜNLÜKLE YAŞIYOR



İki yavru babası WO, yaşamını elektronik günlüğü sebebiyle yürütebiliyor. Her sabahleyin ki olduğuna dayalı detayları baştan ‘beynine yükleyerek' işe başlıyor, evliliğini, ölümleri, evlatlarının tevellüt günlerini değme devir baştan öğreniyor. Kendisini en çılgın canan köpeklerinin yaşamını kaybettiğini öğrenmenin şaşırttığını kail WO, ‘Hafıza problemim bulunduğunu biliyorum. Mart 2005 sanıyorum, amma anca değil' diyor.



FİLMİN AYNISI



WO vakası, Drew Barrymore ve Adam Sandler'in başrollerini oynadığı, ‘First 50 Kisses' (50 İlk Öpücük) filminin hikâyesiyle az elan aynı. Bu filmimizde de ayvaz oyuncu, halk ozanı bulunduğu avrat hafızasını kaybedip değme devir ayrımsız güne uyandığını sanmaya başlayınca, avrat oyuncuyu değme devir baştan kendine halk ozanı etmeye etkin analog karakteri canlandırıyordu.








Etiketler: Dişçiye  Gitti  ‘Hafızası  Çekildi      haber

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