

Ağız ve kalp sağlığı birbirini etkiliyor. Diş eti hastalığı olanların inme geçirme riski çok daha yüksek. Ayrıca ağız hijyeni bozuk olan hastalarda bypass olma oranı da daha fazlaDiş hekimleri ve kardiyoloji uzmanları, kalp ve diş sağlığı arasındaki olası bağlantıyı konu alan 100'den fazla tıbbı araştırmayı, makaleyi ve diğer dataları inceledi. Sonuçlar; diş eti hastalıklarının koroner kalp yetmezliği için bir risk faktörü oluşturduğunu, diş eti hastalıklarının damarlar ve atardamarlarda rahatsızlıklara sebep olan bir faktör olduğunu, diş eti hastalığı olan insanların inme riskinin daha yüksek olduğunu ve bacaklardaki tıkalı atardamarlar ile diş eti hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor.







KORUYUCU TIP ÖNEMSENMELİ



Kalp hastalıkları, diğer adıyla kardiyovasküler hastalıklar, damarların daralması veya tamamen bloke olması sonucu ortaya çıkar; kalp krizi, inme veya göğüs sıkışması gibi durumlara yol açabilir. Modern tıp, günümüzde tedavi edici tıptan koruyucu tıbba dönüşme yolunda önemli adımlar atıyor. Yani günümüz tıbbının odaklandığı nokta; hastalığı oluştuktan sonra tedavi etmek değil, tam aksine gerekli önlemleri alarak ve önlenebilir risk faktörlerini ortadan kaldırarak hastalığın oluşumunun önüne geçmek olmuştur. Koruyucu tıptaki bu heyecan verici gelişmelerin en somut örneklerini ise kalp hastalıkları alanında görüyoruz. Günümüz tıbbının toplumda yarattığı 'Kalbimizi koruma' bilinci sayesinde günümüzde kalp hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler artık sağlığına önem veren kişiler tarafından ezbere bilinir hale gelmiştir.



Maalesef ortadan kaldıramayacağımız risk faktörleri olan genetik mirasımız ve ilerlemekte olan yaşımıza karşılık hepimiz; sigara içmenin, hipertansiyon ve yüksek kolesterol değerlerinin, düzensiz bir yaşam biçiminin kalp hastalıklarına nasıl davetiye çıkardığının bilincindeyiz.



Şeker hastalığı veya kontrolsüz şeker değerleri ise artık kalp hastalığı için bir risk faktörü değil kalp hastalığı eşdeğeri kabul edilir. Yani şeker hastası olanlar kalp hastası adayı olarak değil direkt kalp hastası olarak kabul edilirler.



Hepimiz günlük ve düzenli olarak yapılan sporun kalp sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kalp sağlığımız konusunda yapılan araştırmaların sonuçları açıklandıkça bu listeye yeni risk faktörleri ekleniyor ve bunlardan bazıları bizleri hayrete düşürüyor. Örneğin son yıllarda yapılan üç-dört büyük araştırmanın ortak sonucu; kalp sağlığımıza giden yollardan birinin de ağzımızdan geçmekte olduğuna ısrarla dikkat çekiyor… Evet, yanlış duymadınız; ağız içi sağlığı ve ağız hijyeni artık kalp sağlığımız açısından çok önemli bir belirleyici faktör olduğu son yıllarda yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmış durumda. Uzun sözün kısası; bundan sonra kalp check-up'larımızı yaptırırken diş hekimimizin de onayını almak zorunda olduğumuz. Gelin bunun detaylarına beraber bakalım..



Önce klasik bilgilerimizi gözden geçirelim... Ağız sağlığımız ile kalp sağlığımız arasında uzun senelerdir bildiğimiz birtakım ilişkiler mevcuttu. Ancak bu bilgiler kalp sağlığımızı korumaya yönelik değil zaten yapısal bozukluğu olan ve/veya bu nedenle ameliyat olan kalbimizi korumaya yönelikti….







kaynak:sabah