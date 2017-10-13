DIŞ TİCARET DEĞER ENDEKSLERİ ARTTI
İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,4 artış gösterdi.
İTHALAT VERİLERİ ARTTI
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 12,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 artış gösterdi.
İthalat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 7,4 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 geriledi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 21,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.
İHRACAT VERİLERİ ARTTI
İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükseldi. Artış oranı gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 21,7 oldu.
İthalat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8, yakıtlarda yüzde 12,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 artarak, ağustosta 151,3'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2016'da 129,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak Ağustos 2017'de 145,4 olarak gerçekleşti.
Bu yılın temmuz ayında 148,6 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 3,7 azalışla ağustos ayında 143'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 127,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, bu yılın ağustos ayında 138,4 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2016'da 113,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak bu yılın ağustos ayında 106,7 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Duyurdu: Ohal Uzatılacak
- Metin Topuz Ailesi Ve Avukatıyla Görüştürülmedi İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama
- İstanbul Merkezli 15 İlde Fetö Operasyonu: 53 Gözaltı
- Silahlı Saldırıya Uğrayan Savcı, Yargıtay Tetkik Hakimliğine Getirildi
- Hatay'a Düşen Suriye Uçağının Pilotu Serbest Bırakıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar