

TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı.







DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 49,1 AZALDI







Kasım ayında dış ticaret açığı %49,1 azalarak 8 milyar 317 milyon dolardan 4 milyar 236 milyon dolara düştü. Ocak-Kasım'da ise açık 57,03 milyar doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Kasım ayında %61,1 iken, 2015 Kasım ayında %73,5'e yükseldi.







MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 6,8 AZALDI







Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2015 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %6,8, ithalat %6,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,2, ithalat %27,1 azaldı.







İHRACAT YÜZDE 10,2, İTHALAT YÜZDE 25,3 AZALDI







Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Kasım ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %10,2 azalarak 11 milyar 738 milyon dolar, ithalat %25,3 azalarak 15 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşti.







AB'YE İHRACAT YÜZDE 1,5 AZALDI







Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Kasım ayında %43,8 iken, 2015 Kasım ayında %48 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %1,5 azalarak 5 milyar 631 milyon dolar olarak gerçekleşti.







EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE Almanya OLDU







Almanya'ya yapılan ihracat 2015 yılı Kasım ayında 1 milyar 199 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (867 milyon dolar), Irak (789 milyon dolar) ve İtalya (616 milyon dolar) takip etti.







İTHALATTA İLK SIRAYI Çin ALDI Çin'den yapılan ithalat, 2015 yılı Kasım ayında 2 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 727 milyon dolar), Rusya (1 milyar 374 milyon dolar) ve İtalya (883 milyon dolar) izledi.







YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI







Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,4'tur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,8'dir.







YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI







İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %45,3'tür.