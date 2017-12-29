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Dış Ticaret Açığı Kasım'da 6,3 Milyar Dolar Oldu

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM'DA 6,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye'nin ihracatı Kasım'da yüzde 11,2 artarak 14,2 milyar dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 52,4 artarak 6,3 milyar dolar oldu.

Tarih : 29 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Dış Ticaret Açığı Kasım'da 6,3 Milyar Dolar Oldu(9/10)5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 kasım ayında yüzde 75,5 iken, 2017 kasım ayında yüzde 69,2'ye düştü.

İHRACAT YÜZDE 11,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 arttı, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,1, ithalat yüzde 21,3 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

Avrupa Birliğinin (AB-28) ihracattaki payı 2016 kasım ayında yüzde 46,7 iken, 2017 kasım ayında yüzde 49,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA DA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3'tür.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1'dir. 2017 kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,7'dir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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