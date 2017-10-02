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Dış Ticaret Açığı, Eylülde Yüzde 85 Arttı

DIŞ TİCARET AÇIĞI, EYLÜLDE YÜZDE 85 ARTTI

Eylülde dış ticaret açığı yüzde 85 oranında artış kaydederek 8,1 milyar dolara yükseldi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Dış Ticaret Açığı, Eylülde Yüzde 85 Arttı(8/10)4

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,67 artarak 11 milyar 849 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 30,67 artışla 19 milyar 993 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 21,51 artış gösterdi ve 31 milyar 841 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 85 ARTTI

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 59,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 71,3 düzeyindeydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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