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dış ticaret açığı ağustos'ta %5.3 azaldı

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS'TA %5.3 AZALDI

Dış ticaret açığı Ağustos'ta %5,3 azalarak 4.69 milyar dolara geriledi

Tarih : 30 Eylül 2016, 11:13
Puan Ver : Dış Ticaret Açığı Ağustos'ta %5.3 Azaldı(0/10)


Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %7,7  artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7  artarak  16 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı %5,3 azaldı



Ağustos ayında dış ticaret açığı %5,3 azalarak 4 milyar 687 milyon dolara düştü. Beklenti, dış açığın 4,70 milyar dolar olmasıydı.   Temmuz verisi ise 4,79 milyar dolardan 4,81 milyar dolara revize edildi.

 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ağustos ayında %69 iken, 2016 Ağustos ayında %71,7'ye yükseldi.



İlk 8 aylık dış açık geriledi



İlk 8 ayda dış açık yıllık %17,3 düşüşle 37,53 milyar dolar oldu.








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