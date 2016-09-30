

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7 artarak 16 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Dış ticaret açığı %5,3 azaldı







Ağustos ayında dış ticaret açığı %5,3 azalarak 4 milyar 687 milyon dolara düştü. Beklenti, dış açığın 4,70 milyar dolar olmasıydı. Temmuz verisi ise 4,79 milyar dolardan 4,81 milyar dolara revize edildi.







İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ağustos ayında %69 iken, 2016 Ağustos ayında %71,7'ye yükseldi.







İlk 8 aylık dış açık geriledi







İlk 8 ayda dış açık yıllık %17,3 düşüşle 37,53 milyar dolar oldu.