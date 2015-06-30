

Dış ticaret açığı Mayıs'ta 6,75 milyar dolar oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 6.60 milyar dolardı. Açık Nisan'da 4.97 milyar dolar olmuştu.







Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72.8'den % 62.2'ye geriledi. Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 21,3 azalarak 4,72 milyar dolar oldu.







Türkiye'nin ihracatı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 11 milyar 113 milyon dolar, ithalatı yüzde 14,4 gerilemeyle 17 milyar 866 milyon dolar oldu.







İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan'daki yüzde 72.8'den Mayıs'ta yüzde 62.2'ye geriledi. Dış ticaret açığı 5 aylık dönemde 27 milyar dolar oldu.