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dış ticaret açığı 5 milyar dolar oldu

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR DOLAR OLDU

2016 Mayıs ayında dış ticaret açığı 5,05 milyar dolar ile beklentiye paralel geldi. En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu.

Tarih : 30 Haziran 2016, 15:41
Puan Ver : Dış Ticaret Açığı 5 Milyar Dolar Oldu(5/10)6


Mayıs ayında dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6 milyar 788 milyon dolardan 5 milyar 54 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,6 artarak  12 milyar  140 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı %25,5 azaldı



Mayıs ayında dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6 milyar 788 milyon dolardan 5 milyar 54 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında %62 iken, 2016 Mayıs ayında %70,6'ya yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre  2016 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %5,9, ithalat %2,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise  2016 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,4 artarken, ithalat %9,4 azaldı.



Avrupa Birliği'ne ihracat %25,1 arttı



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Mayıs ayında %42,5 iken, 2016 Mayıs ayında %48,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %25,1 artarak 5 milyar 887 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu



İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Mayıs ayında 1 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla  Almanya (1 milyar 112 milyon dolar), İran (673 milyon dolar) ve İtalya (603 milyon dolar) takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar  856 milyon dolar), ABD (1 milyar 210 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar  206 milyon dolar) izledi.



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32'dir.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %85,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %45'tir.








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