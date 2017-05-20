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diş taşlarınızı evinizde yok etmek artık mümkün...

DİŞ TAŞLARINIZI EVİNİZDE YOK ETMEK ARTIK MÜMKÜN...

Diş taşlarınızı evde hazırlayacağınız doğal karışımlarla yok etmek artık mümkün.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 11:43
Puan Ver : Diş Taşlarınızı Evinizde Yok Etmek Artık Mümkün...(6/10)7


Diş taşlarınızı evde hazırlayacağınız doğal karışımlarla yok etmek artık mümkün. Kahve ve sigarayı fazla tüketen insanlarda diş plakları koyu sarı olur. Plak diş çürümelerine ve diş kaybına neden olduğu için en başta önlem almak gerekir. Diş taşlarınızı evde birkaç yöntemle yok edebilirsiniz. İşte sizlere evde hazırlayabileceğiniz diş taşlarınızı yok edecek doğal karışım tarifi



Diş Taşları Nasıl Çıkar? Güzel görünmek için en temel niteliklerden bir olan dişlere iyi bakmalı. Her gün günde 2 kez fırçalasak dahi elimizde olmayan bir çok nedenden dolayı diş taşları gibi bir sorun çıkıyor karşımıza. Peki bu diş taşlarını nasıl yok ederiz. İşte size ilaç gibi gelecek doğal bir yöntem. Evde kolayca hazırlayacağınız dişlerinizi daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşturacak yöntem.



- 2 çorba kaşığı ay çekirdeği

- 2 çorba kaşığı misket limonu suyu

- Yarım litre su



Hazırlanışı:



Tüm malzemeleri alüminyum kabın içerisine koyun ve bir saat kaynatın. Karışımı ayda 5 kez dişlerinizi fırçalayarak uygulayabilirsiniz.



- Bir diğer yöntem ise diş fırçanızı elma sirkesine batırıp diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalamak ve durulamak.



 



kaynak:sabah








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