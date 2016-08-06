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Diş renginiz neden değişir?

DİŞ RENGİNİZ NEDEN DEĞİŞİR?

Çay, kahve, sigara gibi etkenlerin çok sık tüketildiğinde dişin içine işleyerek rengini değiştiriyor.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 14:38
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Yaşlanma diş rengini etkiliyor



Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin rengini etkileyen diğer bir etkenin de yaşlanma olduğunu belirterek, "Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişlerde sürekli fonksiyon gördüğü için dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar ya da kısalmalar meydana geliyor. Dişlerimizi bu kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz" şeklinde konuştu.








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