

Yaşlanma diş rengini etkiliyor







Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin rengini etkileyen diğer bir etkenin de yaşlanma olduğunu belirterek, "Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişlerde sürekli fonksiyon gördüğü için dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar ya da kısalmalar meydana geliyor. Dişlerimizi bu kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz" şeklinde konuştu.