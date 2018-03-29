DİŞ HEKİMİNİN KUSARKEN ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolda rahatsızlanan diş hekimi, aracını durdurup indi. Üst geçidin korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan hekim, 5 metreden düştü. Olay anı kameraya yansıdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde diş hekimi İrfan Hamali (38), üst geçitten düşerek yaşamını yitirdi. Diş hekiminin düşme anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.
RAHATSIZLANINCA OTOMOBİLİ DURDURUP İNDİ
Evli ve 2 çocuk babası diş hekimi İrfan Hamali, 23 Mart akşamı, bir arkadaşıyla birlikte merkez Antakya ilçesinde eğlendi. Gece saatlerinde evlerine dönen ikiliden Hamali, iddiaya göre rahatsızlanınca, Antakya Çevre Yolu Subaşı Kavşağı'ndaki üst geçitte otomobili durdurup, indi.
KORKULUKLARA YASLANIP KUSARKEN ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ
Üst geçidin demir korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan Hamali, bu sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Antakya-Samandağ Çevre Yolu'na düştü.
ARKADAŞI ŞOK OLDU
Hamali'nin üst geçitten düştüğünü görünce şok yaşayan arkadaşı koşarak yanına gitti. Çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamali, hayatını kaybetti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yol kenarındaki bir güvenlik kamerasının görüntülediği talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan Hamali'nin cenazesi ise Mızraklı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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