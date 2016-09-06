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diş fırçasını asla ıslatmayın

DİŞ FIRÇASINI ASLA ISLATMAYIN

Uzmanı, diş fırçası kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 11:52
Puan Ver : Diş Fırçasını Asla Islatmayın(5/10)7


 Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş fırçası, diş ve diş eti birleşimine 45 derece açı ile yerleştirilmeli ve 10 kere dairesel olarak hareket ettirilmelidir. Fırça daha sonra bir fırça boyu ilerletilmeli ve tüm diş yüzeyleri yanak ve dil tarafında aynı şekilde fırçalanmalıdır. Çiğneme yüzeyleri ise ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır” dedi.

 

Diş eti hastalıklarından ve diş çürüklerinden korumak için dişlerin günde en az 2 defa 2 dakika fırçalanması gerektiğini belirten Kazak, diş fırçası ile ilgili yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Diş fırçalamaya başlamadan önce asla fırça ıslatılmamalıdır. Fırça başı küçük ve orta sertlikte fırçalar tercih edilmelidir. Kullanılan macun miktarı fındık büyüklüğünü geçmemelidir. Ağız temizliği, fırçalama ve diş arası temizliği aşamalarından oluşur. Sadece fırçalama yapmak hiçbir zaman tam bir temizlik sağlamaz. Fırçalama sonrası dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla diş ipi ya da arayüz fırçası kullanılmalıdır. Bu ürünlerin günde bir defa kullanımı uygundur.”

 

Ağız bakımını desteklemek için gargaraların kullanılabileceğini kaydeden Kazak, “Ağız gargaralarının kullanımı hiçbir zaman diş fırçalamanın ve/veya diş arası temizliğinin yerine geçmez. Sadece destekleyici etkiye sahiptir. Her marka fırçanın boyutu, şekli, fırça kıllarının dizilişi ve kılların sertliğine göre farklılık göstermektedir. Sert kıllara sahip diş fırçaları diş minesine zarar verebileceği ve diş eti çekilmesi yapabileceği için tercih edilmemelidir” diye konuştu.








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