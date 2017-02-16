DİŞ ETİ KANAMALARINI HAFİFE ALMAYIN ÇÜNKÜ…
Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir" dedi.
Sağlıklı diş etinin nasıl olması gerektiğinden bahseden Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğal ve estetik bir diş eti açık pembe renkte, portakal kabuğu görünümde olur. Üzerindeki dişi kökünden sıkıca sarar ve dişin konturlarını takip eder. Şişkinlik, enfeksiyon ve kızarıklık olmaz. Diş fırçalama sırasında ya da diş ipi kullanımında kanamaz" diye konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar