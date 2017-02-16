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diş eti kanamalarını hafife almayın çünkü…

DİŞ ETİ KANAMALARINI HAFİFE ALMAYIN ÇÜNKÜ…

Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir" dedi.

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:20
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Sağlıklı diş etinin nasıl olması gerektiğinden bahseden Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğal ve estetik bir diş eti açık pembe renkte, portakal kabuğu görünümde olur. Üzerindeki dişi kökünden sıkıca sarar ve dişin konturlarını takip eder. Şişkinlik, enfeksiyon ve kızarıklık olmaz. Diş fırçalama sırasında ya da diş ipi kullanımında kanamaz" diye konuştu.



 



kaynak:sabah






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