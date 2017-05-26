Eksik dişlerin adeta diğer hastalıklara davetiye çıkardığını ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak kaybedilen dişlerin tedavisi için dental implant tedavisi yapıldığını, bu uygulamayla hastaların sadece diş sağlığını değil, diş kaybıyla birlikte...



Eksik dişlerin adeta diğer hastalıklara davetiye çıkardığını ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak kaybedilen dişlerin tedavisi için dental implant tedavisi yapıldığını, bu uygulamayla hastaların sadece diş sağlığını değil, diş kaybıyla birlikte vücutta meydana gelen diğer rahatsızlıkların da tedavi edildiğini söyledi.



Diş Hekimi Zafer Kazak, "Kişi tedavisinde geri dönülmez bir yola girer. İmplant yapılacak vakalara çok detaylı bir planlama yapılması şarttır. Günümüzde 3 boyutlu implant planlama yöntemi çıkmıştır. implant uygulamasına başlamadan özel tomografiler çekilir ve bütün çene bilgisayar ortamında aktarılmış olur.







kaynak:sabah