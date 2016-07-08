

Çünkü uzmanlar, ihmal edilen küçük bir çürüğün; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabildiğini söylüyor.







İhmal edilen küçük bir diş çürüğünan; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabildiğini söyleyen Kurtoğlu, düzenli ağız ve diş bakımı ile sağlıklı dişlere sahip olmak için 10 altın kuralı şöyle sıraladı:







1-) Sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı temizliğini yapmak.



Diş ipi çok yaygın olmamakla beraber diş temizliğini tamamlayan işlemdir. Dişler ne kadariyi fırçalansada ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. İstatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66 iken, plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.



2-) Dengeli beslenme ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.



Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin, mineral, karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.







3-) Fındık, ceviz gibi sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.



4) Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.



5) Şeker, çikolata, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.



6) Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir.



7) Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.



8) Asitli içecekler yerine doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir.



9) Düzenli diş hekimine giderek, belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır.



10) Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.