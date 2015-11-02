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dış basında türkiye seçimleri

DIŞ BASINDA TÜRKİYE SEÇİMLERİ

Uluslararası basın kuruluşları da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor.

Tarih : 02 Kasım 2015, 09:25
Puan Ver : Dış Basında Türkiye Seçimleri(5/10)3


Seçmen 7 Haziran seçimleri sonrası hükümet kurulamayınca bugün bir kez daha sandık başına giderken, dış basın, Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgi gösteriyor. 1 Kasım öncesi birçok medya organı seçimlere ilişkin kapsamlı analizlere yer verdi. Uluslararası ajanslar ise sabahın erken saatlerinden itibaren 'Türkiye' seçimlerini dünyaya duyurmaya başladı.

Fransız haber ajansı Agence-France Presse (AFP), bugün de seçimlere ilişkin geniş bir analiz yayınlarken, bugüne nasıl gelindiğine

dair kapsamlı bir kronoloji yayınladı.



AFP, "derinden kutuplaşmış ülkenin, kanlı cihatçı saldırıları ve yeniden başlayan Kürt sorunuyla yüzleşirken, son yılların en mühim seçimlerinden birine gittiğini" yazdı.



Haberde Türkiye'nin, AK Parti'nin Haziran ayında son 13 yılda ilk kez Meclis çoğunluğunu yitirmesinin ve koalisyon hükümetinin kurulamamasının ardından beş ayda ikinci kez sandığa gittiği vurgulandı.



Ülke çapında 385 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğinin aktarıldığı AFP haberinde, “Kürtlerin çoğunlukta olduğu Güneydoğu'da güvenlik önlemlerinin hayli yüksek olduğu ve seçim merkezlerinin dışında zırhlı polis araçların görüldüğü” belirtildi.



Amerikan ajansı Associated Press (AP) ise “Türkler, iktidar partisinin son 13 yıldır elinde bulundurduğu parlamento çoğunluğunu tekrar sağlayıp sağlayamayacağını belirleyecek kritik seçimler için sandığa gidiyor” yazdı.



Haberde seçimlerin, “Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) şaşırtıcı bir şekilde tek parti yönetimini kaybettiği Haziran ayındaki seçimlerin tekrarı” olduğu aktarıldı.



İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da seçimleri yakından takip ediyor. Reuters'ın geçtiği haberde, “Türkler, kötüleşen güvenlik durumu ve ekonomik endişeler içinde erken parlamento seçimleri için oy kullanıyor” ifadesi yer aldı.



Sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte, Reuters'a konuşan AK Partili bir yetkili AK Parti'nin oy oranının yüzde 45-46 oranında olduğunu ve oylardaki mevcut trend sürerse tek başına iktidar göründüğünü açıkladı.



Reuters'a konuşan CHP'li üst düzey bir yetkili ise, "AKP seçimi tek başına hükümet kuracak şekilde kazanmış görünüyor; koalisyon ihtimali kalmadı" dedi.



İngiliz yayın kuruluşu British Broadcasting Corporation (BBC) da internet sitesinde 1 Kasım seçimlerine geniş yer



verdi. "Gergin Türkiye tekrar sandığa gidiyor" başlığını tercih eden BBC'nin öne çıkardığı nokta da "Türkiye'nin son beş ay içerisinde ikinci kez seçime gittiği" oldu.



Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera ise Türkiye'deki seçimi internet sitesinin manşetine taşıdı. "Türkler çok önemli erken seçimlerde sandığa gidiyor" başlığını kullanan Al Jazeera, "Şiddet ve gerilim ortasında son beş ayda ikinci kez parlamento seçimleri düzenlenirken, ülke istikrar arıyor" ifadesine yer verdi.








Etiketler: Dış  Basında  Türkiye  Seçimleri    haber

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