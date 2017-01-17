Yaptığı kampanyalar ve dağıttı oyunlar ile tanınan Humble Bundle, yine adından söz ettirmek için geliyor. Peki Dirt serisinden Dirt Showdown'u kısa süreliğine ücretsiz olarak sunacak olan Humble Bunle, bu etkinliği kaç gün sürdürecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.