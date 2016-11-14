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dirt 3 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

DİRT 3 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU!

Sürekli yaptığı indirimlerle gündeme gelen Humble Bundle, bu kez kullanıcılarını indirimden daha çok sevindirecek bir harekette bulundu.

Tarih : 14 Kasım 2016, 11:31
Puan Ver : Dirt 3 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!(9/10)6


Sürekli yaptığı indirimlerle gündeme gelen Humble Bundle, bu kez kullanıcılarını indirimden daha çok sevindirecek bir harekette bulundu. Humble Bundle sizi ücretsiz olarak DiRT 3 sahibi yapacak! Peki oyunu nasıl elde edeceğiz?Detayları haberimizde.



Bilindiği üzere Humble Bundle yaptığı düzenli indirimler ve sunduğu paketler ile tanınan bir internet sitesi. Gerek PC gerek mobil oyunlar olsun, vpn programlarına kadar geniş bir indirim yelpazesi bulunduran site aylık üyeliklerde sunuyor. Aylık abonelik ücretleri ödeyerek her ay yüzlerce dolarlık oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Her geçen gün dahada büyüyen Humble Bundle, bu kez ise indirim değil ücretsiz bir oyunla gündeme gelmiş durumda.Codemasters Racing Studio tarafından geliştirilen ve çıkışından itibaren halen popüler olan DiRT 3 kısa bir süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuş durumda. Colin McRae Rally serisinin bir parçası olan DiRT 3'ü ücretsiz olarak edinmek için yapmanız gereken tek şey Humble Bundle'ın sitesine bir uğramak!



Kalıcı Olarak Kütüphanenize Eklenecek



 



Oyunun sadece kendisini değil çıkan tüm ekstra içerikleri de beraberinde ücretsiz hale getiren Humble Bundle, bu hareketi ile birçok kullanıcının kalbini kazandığından hiç şüphe yok. Çoklu oyunculu özelliği de sunan oyun grafikleri ile de şimdiki yarış oyunlarını aratmayacak cinsten. DiRT 3'ün piyasaya 2011 yılında çıktığını hatırlatalım.



Oyun her ne kadar kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılacak olsa da, kalıcı olarak kütüphanenize eklenecek. Buraya tıklayarak Humble Bundle sitesine gidip ücretiz DiRT 3 edinebilir, diğer cazip indirimlere de göz atabilirsiniz.



24 saat kalp atışı izleyen spor saati








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