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Diriliş'te Merak Edilen Soruya Cevap Veriyoruz: Turgut Alp Öldü Mü
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Diriliş'te merak edilen soruya cevap veriyoruz: Turgut Alp öldü mü

DİRİLİŞ'TE MERAK EDİLEN SORUYA CEVAP VERİYORUZ: TURGUT ALP ÖLDÜ MÜ

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında Sancar'ın hedefi olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceği merak edilmeye başlandı. Tarihi kaynaklara göre; Turgut Alp Osman Bey dönemine kadar yaşıyor.

Tarih : 12 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : Diriliş'te Merak Edilen Soruya Cevap Veriyoruz: Turgut Alp Öldü Mü(6/10)2

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, dün akşam 101. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Titan'ın Samsa'yı şehit ettiği an ise geceye damgasını vuran anlardan biriydi.

Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından birisi olan Samsa'nın ölümünün ardından bir şok gelişme daha yaşandı. Mancınık işinin bozulmasıyla Ertuğrul Bey yeni bir plan hazırlar. Ares ise Titan'ın başarısı kutlamak için çok iyi bir tören hazırlar. Mancınık işini çözen Ares'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Obada ise şehitlerin yası tutulur.

ERTUĞRUL YENİ PLAN HAZIRLAR

"Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak isterler lakin coşkun bir sel gibi onların üzerilerine akacağız" diyen Ertuğrul, yeni bir plan hazırlar.


ASLIHAN VE TURGUT'A NE OLACAK?

Çavdar obasını ele geçiren Bahadır Bey ve oğlu, Turgut Alp ile Aslıhan'ı esir alıyor. Sancar'ın Turgut'a kılıç çetiği sahnenin ardından sosyal medyada " Turgut Alp ölecek mi" soruları sorulmaya başladı.

TURGUT ALP KİMDİR, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i geride bırakılan birçok bölümde ölümlerden dönerken, en son Aslıhan Hatun ile düğün gecesi zehirlenmesi seyircileri meraka düşürmüştü. Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos'un (Orhaneli) fethine katılmıştır.


BİZANS KAYNAKLARINDA DA ADI ANILMAKTADIR

Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp, Osmanlı kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir alp olmuştur. Hayatına dair çok az bilgi bulunmaktadır. Onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı anılmaktadır. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.

OSMAN BEY'E EN İYİ HİZMET EDEN ASKERLERDEN BİRİYDİ

Tarihte Turgut Alp'in nasıl öldüğü hakkında pek bilgi yer almasa da 14. yüzyılın başlarında hayatını kaybettiği, ve yaşamı boyunca Osman Bey'e en iyi hizmet eden askerlerden biri olduğu bilinmektedir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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