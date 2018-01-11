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Diriliş'te Ertuğrul'un kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu

DİRİLİŞ'TE ERTUĞRUL'UN KULLANDIĞI İFADE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Diriliş Ertuğrul'da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin müjdelendiği 'Kızıl Elma' mesajı sosyal medyada gündeme oturdu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 10:40
Puan Ver : Diriliş'te Ertuğrul'un Kullandığı İfade Sosyal Medyada Gündem Oldu(7/10)3

TRT 1'in çarşamba günleri ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da yayınlanan bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünde Ertuğrul Bey, "Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın (şimdiki İznik) ve Constantine'nin de fetih yolunu açmış olacağız" şeklinde konuşur.

"HEDEFİMİZ KIZIL ELMA'DIR"

Türk beylerine yaptığı konuşmasına devam eden Ertuğrul Bey, "Eğer oraları fetih etmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki; neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla, Constantine'nin surlarına dayanıp şanlı islam sancağını o surlara dikecektir" Karacahisar, Nikea, Constantine bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" sözleri, sosyal medyada çılgınlık başlattı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medyanın gündemine oturan Diriliş Ertuğrul kızıl elma mesajına birçok yorum geldi.

İşte gelen yorumlardan bazıları;


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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