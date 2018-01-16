TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bahadır Bey karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu ve oğlu rolündeki Gürbey İleri, bu hafta yayınlanacak yeni bölümde diziye veda edecek.

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.

2 OYUNCU DAHA VEDA EDECEK

Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor.

BAHADIR, BEYLİĞE KURULDU

Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası'na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.

ERTUĞRUL'U ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPILIYOR

Gelecek bölümde ise Ares ve Bahadır Bey birlikte olup Ertuğrul'u öldürmek için plan kurarlar. Mancınık işinin bozulmasıyla Ertuğrul Bey yeni bir plan hazırlar. Ares ise Titan'ın başarısı kutlamak için çok iyi bir tören hazırlar. Mancınık işini çözen Ares'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Obada ise şehitlerin yası tutulur.

ASLIHAN VE TURGUT'A NE OLACAK?

Çavdar obasını ele geçiren Bahadır Bey ve oğlu, Turgut Alp ile Aslıhan'ı esir alıyor. Sancar'ın Turgut'a kılıcı salladığı sırada Ertuğrul Bey ve alplerinin içeriye girmesi bekleniyor.



Ertuğrul, Bahadır Bey'in yaptığı hain baskını öğrenir öğrenmez Alpleri ile birlikte soluğu Çavdar obasında alır. Ertuğrul'un söylediği sözlere sinirlenen Sancar ve Bahadır saldırıya geçerler. Bahadır Bey, Uçbeyine kılıç çekmiştir ve sürgüne yollanan oğlu Sancar'a da sahip çıkmıştır. Yani Ertuğrul'un Bahadır ve Sancar'ı öldürmesi için önünde hiçbir engel kalmaz..

Bahadır Bey bu sahnede gözlerini yumar ve ölümünü bekler. Ertuğrul Bey'in kılıcının durması mümkün değildir. Dizide 4. Sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri ve Ertuğrul Postoğlu'nun gelecek bölümde diziye veda etmesi bekleniyor.

Ertuğrul Postoğlu, Candar Bey'in kardeşi (Bahadır Bey) karakterini, Gürbey İleri ise (Sancar) karakterini canlandırıyordu.





Kaynak: haberinburada