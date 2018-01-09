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Diriliş'te attan inmeyen Engin'in gerçek hayattaki tutkusu bambaşka!

DİRİLİŞ'TE ATTAN İNMEYEN ENGİN'İN GERÇEK HAYATTAKİ TUTKUSU BAMBAŞKA!

Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan, dizide at binme sahneleriyle yeteneklerini göstermişti. Düzyatan, kar motoruyla şov yapıp kış sporundaki yeteneklerini de gösterdi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Diriliş'te Attan İnmeyen Engin'in Gerçek Hayattaki Tutkusu Bambaşka!(6/10)2

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, spora olan tutkusuyla biliniyor. Düzyatan kış sporlarındaki yeteneğini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KAR MOTORUYLA ŞOV YAPTI

Eşiyle Uludağ'a tatile giden Engin Altan Düzyatan kar motoruyla uçtuğu anların videosunu yavaşlatılmış versiyonda paylaştı. Düzyatan adeta şov yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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