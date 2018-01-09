DİRİLİŞ'TE ATTAN İNMEYEN ENGİN'İN GERÇEK HAYATTAKİ TUTKUSU BAMBAŞKA!
Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan, dizide at binme sahneleriyle yeteneklerini göstermişti. Düzyatan, kar motoruyla şov yapıp kış sporundaki yeteneklerini de gösterdi.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, spora olan tutkusuyla biliniyor. Düzyatan kış sporlarındaki yeteneğini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
KAR MOTORUYLA ŞOV YAPTI
Eşiyle Uludağ'a tatile giden Engin Altan Düzyatan kar motoruyla uçtuğu anların videosunu yavaşlatılmış versiyonda paylaştı. Düzyatan adeta şov yaptı.
Kaynak: haberinburada
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