Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren Trt Genel Müdürlüğüne Atandı
Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme
Hatay'da Polis Kontrol Noktasına Ateş Açıldı: 3 Polis Yaralı
Abd Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da Türk Halkı Demokrasiyi Korudu
Fetö'cü Gelin Ve Damat Düğün Konvoyunda Yakalandı
Son Dakika! Abd Savaş Uçakları Pyd'yi Vurdu: 40 Terörist Öldü
Tedavi Olmak İçin Gittiği Hastanede Cayır Cayır Yanarak Can Verdi
Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti
"Cesedimi Yakın, Tozlarını İsteyene Dağıtın" Diyerek Bileklerini Kesti
Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
Pyd'li Teröristler Tarlada Çalışan 14 Yaşındaki Kızı Öldürdü
Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş
Nihal Candan "Minik" Aynı Filmde Rol Alacak
Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı
Haluk Bilginer Ve Aşkın Nur Yengi Yeniden Evlendi
Hdp'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak
Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

DİRİLİŞ PROJESİNE İMZA ATAN İBRAHİM EREN TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI


Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren TRT Genel Müdürlüğüne Atandı
Tarih : 10 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren Trt Genel Müdürlüğüne Atandı(7/10)3

TRT Genel Müdürlüğüne, İbrahim Eren atandı. Eren'in atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

56 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.

İBRAHİM EREN KİMDİR

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı ve sonrasında medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

2008'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yapmasının ardından 2010'dan itibaren sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Eren, buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetti.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GİBİ MİLLİ PROJELERE İMZA ATTI

İbrahim Eren, TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.

Atama süreci

TRT Genel Müdürlüğü görevine atama süreci, RTÜK'e 17 Mayıs-26 Mayıs 2017'de yapılan aday başvuruları ile resmen başlamıştı. RTÜK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda başvuran adaylar arasından İbrahim Eren'in de bulunduğu en yüksek oyu alan üç adayın ismi Başbakanlığa bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diriliş  Projesine  İmza  Atan  İbrahim  Eren  Trt  Genel  Müdürlüğüne  Atandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER