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Diriliş Ertuğrul'un Yeni Sezon İlk Bölümünde Kafalar Karıştı: Ertuğrul Bey Öldü mü

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜNDE KAFALAR KARIŞTI: ERTUĞRUL BEY ÖLDÜ MÜ

Geçen sezon finalinde "Ertuğrul Bey öldü mü" sorusunu soran Diriliş Ertuğrul izleyicisi, yeni sezonun ilk bölümünde Ertuğrul Bey'in cenazesinin obaya getirildiğini gördü.

Tarih : 26 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul'un Yeni Sezon İlk Bölümünde Kafalar Karıştı: Ertuğrul Bey Öldü Mü(6/10)2

Diriliş Ertuğrul, yeni sezonun ilk bölümü olan 92'nci bölümle 25 Ekim'de yeniden izleyici karşısına geldi. Geçen sezon "Ertuğrul Bey öldü mü?" sorusunu soran izleyici yeni sezonun ilk bölümünde Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na cenazesinin getirildiğini gördü. Ancak Ertuğrul Bey'in ölüp ölmediği sorusu hala kesinlik kazanmadı.

ÖLMESİ TARİHİ GERÇEKLİĞE AYKIRI

Ertuğrul Bey'in ölümüyle ilgili soru işaretleri cenaze obaya getirildiği halde kesinlik kazanmadı. Çünki dizide şuan 1258 - 1260 yılları arası canlandırılıyor. Ertuğrul Bey'in ölüm tarihi ise 1281-82 yılı olarak tarihi kayıtlarda yer alıyor. Yani tarih refrans alınırsa Ertuğrul Bey'in ölmemesi gerekiyor. Diğer bölümlerde Ertuğrul Bey'in yeniden dirilmesi bekleniyor.

HAZİRAN AYINDA SEZON FİNALİ YAPMIŞTI

14 Haziran günü 91'inci bölümle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisi, 25 Ekim'de 92'nci bölümle aylar sonra yeniden izleyici karşısına çıktı.

SEZON FİNALİNDE ERTUĞRUL BEY AĞIR YARALANMIŞTI

Sezon finalinde neler olmuştu:

Sultan Alaaddin'in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul Bey ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina'nın haber sızdırması nedeniyle düşmanı Ares'in pususuna düşmüştü. Pusuda Ertuğrul'un alplerinin büyük kısmı şehit oldu. Son ana kadar savaşan Ertuğrul Bey'de Ares tarafından ağır bir şekilde yaralandı.

Bu şekilde biten sezon finali sonrası Diriliş Ertuğrul izleyicisi merakla yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölüp öelmeyeceğini beklemeye başladı. Ve nihayet yeni sezon başladı.

ERTUĞRUL BEY'İN CENAZESİ KAYI OBASINA GETİRİLDİ

Yeni sezonun ilk bölümünde (92'nci bölüm) neler oldu:

Baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime'ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul'a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime'lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir. Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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