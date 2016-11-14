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diriliş ertuğrul'un senaristi altın kelebeği iade etti!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SENARİSTİ ALTIN KELEBEĞİ İADE ETTİ!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Altın Kelebek Ödülü'nü kuliste iade ettiğini duyurdu. Dizi oyuncusu Cavit Çetin Güner ise instagram'da olay bir paylaşımda bulundu.

Tarih : 14 Kasım 2016, 10:19
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul'un Senaristi Altın Kelebeği İade Etti!(7/10)4


Bu yıl ki Kelebek Ödülleri törenine' Diriliş Ertuğrul' dizisi damgasını vurdu. 'Yılın en iyi dizisi' ödülü Diriliş Ertuğrul'a verildi. Ödülü almak için sahneye çıkan dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, ödülünü aldıktan sonra konuşturulmadan kulise gönderildi.



ÖDÜLÜ İADE ETTİĞİNİ DUYURDU



Saatler gece yarısını geçtiğinde dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, ödülü iade ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



İşte Bozdağ'ın ödülü iade ettiğini duyurduğu açıklama:



Değerli İzleyicilerimiz;



43. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde Diriliş Ertuğrul Dizisi, izleyici oylarıyla diğer bütün ödül törenlerinde olduğu gibi Yılın En İyi Dizisi Ödülü'nü haklı olarak almıştır.



Yayınlandığı 3 sezon ve 65 haftadır bütün reyting gruplarda birinci olan ve reyting rekorlarını kıran, Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul Dizisi bileğinin hakkıyla ve siz değerli izleyicilerimizin oylarıyla haklı bir ödül daha aldı.



"KULİSTE GERİ İADE ETTİM"



Ödül töreni sırasında Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı ve Senaristi olarak bizlere ödül veren siz izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Her ödül alan kişiye konuşma hakkı verilirken, bizlerin bu hakkımızı kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve siz izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül törenini protesto ederek Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcı ve Senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste geri iade ettim.



Ayrıca Programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve siz değerli izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi hiç izlemediğini söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve bundan sonra izleyeceğini belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin. Kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını konuşması bizlere göstermiştir.

Saygılarımla."



 



kaynak:milliyet








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