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diriliş ertuğrul'un gümüştekin'i hakkında şok iddia

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN GÜMÜŞTEKİN'İ HAKKINDA ŞOK İDDİA

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gümüştekin karakterine hayat veren Mehmet Polat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Zeynep Eren, Beyoğlu'nda tanıştığı ünlü oyuncu Mehmet Polat hakkında şikâyette bulundu.

Tarih : 03 Ocak 2017, 15:05
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul'un Gümüştekin'i Hakkında Şok İddia(6/10)8


TRT1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un Gümüştekin karakterine hayat veren Mehmet Polat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



İlk olarak Beyoğlu'nda tanışan Zeynep Eren ve ünlü oyuncu Mehmet Polat ikilisinden Mehmet Polat, Zeynep Eren'i Şişli'deki evine davet etti. Davetin ardından ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı.



Birlikte eve giden iki, tartışmanın ardından magazin dünyasında yer alan haberlere göre Mehmet Polat, Beyoğlu'nda tanışıp eve davet ettiği genç kadını darp edip saçından sürükleyerek evden attı.



Evden atılmasının ardından soluğu karakolda alan genç kadın, ünlü oyuncu Mehmet Polat'tan şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından ünlü oyuncu Mehmet Polat, genç kadının kendisini takip ettiğini ve zorla evine girmeye çalıştığını iddia etti.



Ünlü oyuncu Mehmet Polat'a yaralama ve hakaret suçundan dava açılırken, genç kadın Zeynep Eren için “kişilerin huzur ve sükununu bozma” adı altında dava açıldı.



MEHMET POLAT: TACİZE MARUZ KALDIM



Hâkim karşısına çıkan Mehmet Polat, "Bu davada tacize maruz kalan taraf benim" diyerek kendisini savundu. Zeynep Eren'in ifadesine başvurulmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



 



kaynak:vatandanhaber








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