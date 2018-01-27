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Diriliş Ertuğrul'da Mehmetçiğin Afrin Operasyonuna Gönderme
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Diriliş Ertuğrul'da Mehmetçiğin Afrin Operasyonuna Gönderme

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA MEHMETÇİĞİN AFRİN OPERASYONUNA GÖNDERME

Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 09:20
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul'da Mehmetçiğin Afrin Operasyonuna Gönderme(8/10)4

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

AFRİN OPERASYONUNA GÖNDERME

Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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