DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA MEHMETÇİĞİN AFRİN OPERASYONUNA GÖNDERME
Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.
TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.
AFRİN OPERASYONUNA GÖNDERME
Dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" şeklindeki sözler, kahraman Mehmetçiğin Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
Kaynak: haberinburada
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