DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA ENGİN ALTAN DÖNEMİ KAPANIYOR
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.
TRT'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinde 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor. Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu.
İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.
Yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar