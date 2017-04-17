

TRT'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinde 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor. Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu.







İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.







Yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.







kaynak:milliyet